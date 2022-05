Nord Corea: sei morti per "febbre" e centinaia di migliaia di casi dopo il primo contagio di Covid

La Corea del Nord comunica che sei persone sono morte ieri per “febbre”, a un giorno dall’ammissione che anche a Pyongyang, per la prima volta, è arrivata l'epidemia di Covid, annuncio che ha spinto il leader Kim Jong-un a decretare un lockdown in tutte le città del Paese.

Più di 187 mila persone, intanto, risultano ammalate e “con febbre” e si trovano “isolate e curate”. Lo ha annunciato l'agenzia di stampa ufficiale KCNA, dopo la rivelazione del primo caso ufficiale di coronavirus nel Paese. “Attualmente, fino a 187.800 persone sono isolate e curate”, ha spiegato l'agenzia di stampa ufficiale, specificando che sono morte sei persone con sintomi di febbre e tra queste una è risultata positiva alla variante Omicron.

"Una febbre la cui causa non è stata identificata si è diffusa in modo esplosivo in tutto il paese dalla fine di aprile”, ha aggiunto ancora l’agenzia di stampa ufficiale della dittatura asiatica.