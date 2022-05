Covid: 23.976 nuovi casi e 91 decessi, epidemia in costante calo

Sono 23.976 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 26.561 di ieri e soprattutto i 36.042 contagi di venerdì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo.

I tamponi processati sono 231.931 (ieri 233.745) con il tasso di positività che cala dall'11,4% al 10,3%. I decessi sono 91 (ieri 89). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.918.

In calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 6 in meno (ieri -1), con 20 ingressi giornalieri, e sono 301 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 242 in meno (ieri -208), 6.570 in tutto.

I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 41.696 (ieri 45.494) per un totale che sale a 16.206.476. Gli attualmente positivi sono 17.541 in meno (ieri -18.765) per un totale che scende a 856.869. Di questi, 849.998 sono in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo.

La regione con il maggior numero di casi di oggi è la Lombardia con 3.287 contagi, seguita da Campania (+2.626), Lazio (+2.479) e Veneto (+2.010). I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.229.263.