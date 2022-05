Covid: 19.666 casi e 105 morti nelle ultime 24 ore, positività al 9,89%

Prosegue in trend in discesa dei contagi e della occupazione negli ospedali: 19.666 casi di Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano 20.322).

I tamponi processati sono stati 198.897 (ieri erano 203.607), tasso di positività che scende (anche se di poco, ma in modo costante ogni giorno) al 9,89%.

Aumentano lievemente i decessi: 105 (ieri erano 94). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.476.

Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 10 in meno (ieri -9), con 18 ingressi giornalieri, mentre nei reparti ordinari ci sono 224 pazienti in meno (ieri -187).

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo