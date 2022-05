Covid: 20.322 casi e 94 decessi nelle ultime 24 ore, giù ricoveri (-187) ed intensive (-9)

Sono 20.322 i nuovi casi di covid in italia nelle ultime 24 ore, con 94 decessi, continua a scendere il tasso di positività al 9,98% (ieri era al 10,2%).

Quasi 10mila nuovi contagi in meno rispetto al giovedì scorso, quando in 24 ore erano stati 30.310, a conferma di un trend settimanale in costante calo.

I tamponi processati sono 203.607. I decessi sono 94 (in calo sensibile rispetto a ieri, quando sono stati 114).

Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.358.

Brusco calo dei ricoveri ospedalieri: i pazienti in terapia intensiva sono 9 in meno, mentre nei reparti ordinari sono 187 in meno, 5.782 in tutto.

E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo