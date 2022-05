Covid: 24.267 nuovi casi, in risalita rispetto al giorno precedente. 66 i decessi

Sono 24.267 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 7.537 di ieri. Ma soprattutto rispetto ai 31.024 di martedì scorso: a conferma di un trend settimanale in costante calo.

I tamponi processati sono stati 242.060 - tra molecolari e antigenici - con un tasso di positività del 10,03% (in lieve risalita rispetto al giorno precedente, al 9,4%).

I decessi sono 66 (ieri erano 62). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 166.69.

In calo ricoveri negli negli ospedali, 7 in meno nelle terapie intensive (ieri erano scesi di 5), con 25 ingressi giornalieri. Nei reparti ordinari si contano 160 pazienti in meno in 24 ore (ieri +47), per un totale di 5.121 persone ricoverate.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo