Covid, ancora in discesa i contagi: oggi 17.155 nuovi casi e 84 morti

I nuovi casi di Covid oggi sono 17.155, dimezzati rispetto a ieri (30.804), complice il weekend dove c'è un calo fisiologico, ma forse anche grazie alla consueta discesa epidemica primaverile, anche se gli esperti scientifici invitano alla prudenza nei comportamenti quotidiani.

Sul fronte del sistema sanitario, terapie intensive in crescita anche se lievemente (+7). Gli ingressi giornalieri sono 27, complessivamente siamo a quota 353. Ricoveri ordinari a +80 rispetto al giorno precedente (8.735 in tutto).

I decessi sono 84. In totale sono 16.816.419 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia, mentre i morti salgono a 164.573.

I dimessi e guariti a 15.548.091, con un incremento di 33.496 rispetto a ieri.

Sono 126.559 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in 24 ore. Scende ancora e sensibilimente il tasso di positività al 13,5%, in decrescita rispetto al 15,1% % di ieri.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I guariti delle ultime 24 ore sono 33.496 (ieri 42.603). Gli attualmente positivi sono 1,1 milioni (dei quali 1,09 in isolamento domiciliare)