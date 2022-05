Covid, calano i contagi: oggi 42.249 nuovi casi con 115 morti, positività scende al 14,3%

Coronavirus: sono 42.249 i nuovi contagi nel bollettino giornaliero (ieri erano stati 56.015), 115 i decessi (ieri 158).

Ma c'è un forte calo delle terapie intensive, -20 posti, e soprattutto dei ricoveri nei reparti ordinari con ben -167 unità in sole 24 ore.

I tamponi processati sono 294.611 (ieri 371.221 ) con un tasso di positività che riscende al 14,3% (ieri era al 15,1%).

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I dimessi e guariti delle ultime 24 ore sono 84.344.

Sono 8.412 le persone complessivamente ricoverate negli ospedali italiani per Covid.

Alcuni dati regionali:

In Lombardia sono 6.157 i nuovi positivi, in Campania 4.356 ed in Veneto 4.141. Gli attualmente contagiati scendono a 1,04 milioni (-41mila) dei quali 1,03 milioni in isolamento domiciliare.

Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 164.846