Covid, continua la discesa dei contagi: oggi 30.804 nuovi casi e 72 morti

I nuovi casi di Covid oggi sono 30.804, sono quasi diecimila in meno sia rispetto a ieri (40.522), sia a sabato sabato scorso (40.757) un calo ormai marcato, segno siamo nel pieno della consueta discesa epidemica primaverile.

Sul fronte del sistema sanitario, le terapie intensive sono stabili (+1), ieri erano -8. Gli ingressi giornalieri sono 28, complessivamente siamo a quota 356. In diminuzione i ricoveri ordinari (-160), ieri -357 e 8.655 in tutto.

I decessi sono 72, meno dei 113 di ieri. Dall'inizio dell'epidemia i morti sono 164.489.

Sono 203.453 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati in 24 ore, ieri erano 305.563. Il tasso di positività è al 15,1%, in salita rispetto al 13,3% di ieri, come pure riguardo al medesimo 14,2% del 1 maggio.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

I guariti delle ultime 24 ore sono 42.603 (ieri 55.691). Gli attualmente positivi sono 1.119.914. Di questi 1.110.903 sono in isolamento domiciliare.

La situazione aggiornata in Italia e nel mondo.

La regione con il maggior numero di casi registrati oggi è la Campania con 3.967, seguita dal Lazio con 3.278, poi il Veneto con 3.141 e l'Emilia Romagna con 3.077. I casi totali da inizio pandemia sono 16.798.998.