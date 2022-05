Covid: aumentano ricoveri (+56) e intensive (+2), ma il calo settimanale è quasi del 25%

Sono 18.896 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 40.757 di ieri e, soprattutto, i 24.878 di lunedì scorso: un calo su base settimanale di quasi il 25%.

I tamponi processati sono 122.444 (ieri 287.601) con un tasso di positività che sale dal 14,2% al 15,4%.

I decessi sono 124, contro le 105 di ieri, (la Campania ha però comunicato che dieci decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 25 e il 29 aprile): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 163.736.

Tornano ad aumentare i ricoveri, come spesso succede dopo il weekend (quando sono molto poche le dimissioni): le terapie intensive sono 2 in più (ieri invariate), con 32 ingressi del giorno, e salgono a 368 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 56 in più (ieri -88), e sono 9.794 in tutto.

A oggi sono 136.842.477 le dosi di vaccino somministrate in totale.

Gli attualmente contagiati sono 1,2 milioni (-3mila) dei quali 1,19 in isolamento domiciliare, 9.794 ricoverati nei reparti ordinari (+56) e 368 in terapia intensiva (+2). Nelle ultime 24 ore sono 45.512 le persone dimesse o guarite.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute

L'andamento dei nuovi casi di positività nelle regioni italiane nelle ultime 24 ore: Emilia Romagna 2.540, Campania 2.104, Puglia 2.085, Lazio 1.927, Lombardia 1.673, Sicilia 1.204, Veneto 1.168, Piemonte 952, Calabria 933, Sardegna 893, Toscana 730, Abruzzo 582, Marche 473, Molise 432, Umbria 384, Liguria 345, Basilicata 280, Friuli Venezia Giulia 191, P.A. Bolzano 132, P.A. Trento 99, Valle d'Aosta 18.

