Covid: 22.438 nuovi casi e 114 decessi nelle ultime 24 ore, la positività scende al 10,2%

Sono 22.438 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 29.875 di ieri, ma soprattutto i 30.408 nuovi contagi di mercoledì scorso, a conferma di un trend settimanale in costante calo.

I tamponi processati sono 220.101 (ieri 269.971) con il tasso di positività che scende dall'11,1% al 10,2%.

I decessi sono 114 (ieri 95) e non 137 come inizialmente comunicato, per via dei dati della Regione Emilia Romagna di ieri recuperati successivamente. Le vittime

totali da inizio pandemia salgono a 166.264.

Ancora in calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 19 in meno (ieri -1), con 22 ingressi giornalieri, e sono 271 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 288 in meno

(ieri -131), 5.969 in tutto.

I casi totali dall'inizio della pandemia arrivano a 17.312.432. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 40.323 (ieri 21.327) per un totale che sale a 16.353.585.

Gli attualmente positivi sono 17.438 in meno (ieri -21.327) per un totale che scende a 792.583. Di questi, 786.343 sono in isolamento domiciliare.

È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

L'incremento dei nuovi casi di positività nelle regioni italiane nelle ultime 24 ore: Lombardia 2.874, Lazio 2.436, Campania 2.354, Emilia Romagna 2.152, Sicilia 1.847, Veneto 1.762, Puglia 1.561, Toscana 1.266, Piemonte 1.189, Sardegna 864, Calabria 763, Abruzzo 643, Marche 573, Liguria 528, Umbria 459, Friuli Venezia Giulia 370, Basilicata 241, P.A. Trento 192, P.A. Bolzano 189, Molise 135, Valle d'Aosta 40.

Prosegue il calo dei positivi nelle carceri italiane

I detenuti positivi, in base ai dati del report del ministero della Giustizia aggiornati a ieri, sono 302 (di cui 7 nuovi giunti) su un totale di 54.032 presenze, mentre sono 606 i casi tra i 36.939 poliziotti in servizio. La scorsa settimana erano 420 tra i detenuti e 828 tra gli agenti. Tra i detenuti positivi, 300 sono asintomatici e 2 sono ricoverati in ospedale. Tra i poliziotti 594 sono asintomatici in isolamento domiciliare e 12 sono ricoverati in caserma. Sono infine 71 i positivi tra le 4.021 unità del personale dell'amministrazione penitenziaria, tutti in isolamento domiciliare. Va avanti la campagna vaccinale: le dosi somministrate ai detenuti sono 109.715.

