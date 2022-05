Covid, Iss: salgono i casi di reinfezione al 5,8%

Sono 438.726 casi di reinfezione da Covid segnalati nel periodo dal 24 agosto 2021 al 11 maggio 2022, pari al 3,6% del totale dei casi notificati. Nell'ultima settimana inoltre la percentuale di reinfezioni risulta pari al 5,8%, in aumento rispetto alla settimana precedente (5%). Emerge dal report esteso dell'Istituto superiore di sanità (Iss) sull'andamento dell'epidemia diCovid-19 in Italia.

Il report 'Sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale' evidenzia un aumento del rischio di reinfezione in modo particolare nei soggetti con prima diagnosi di Covid-19 notificata da oltre 210 giorni rispetto a chi ha avuto la prima diagnosi fra i 90 e i 210 giorni precedenti; nei soggetti non vaccinati o vaccinati con almeno una dose da oltre 120 giorni rispetto ai vaccinati con almeno una dose entro i 120 giorni; nelle donne rispetto agli uomini; nelle fasce di età più giovani (dai 12 ai 49 anni); negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione.

Dall’ultima indagine rapida sulla prevalenza e distribuzione delle varianti di SarsCoV-2 di interesse per la sanità pubblica in Italia (3 maggio 2022), condotta dall’Iss e dal Ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, è emerso che "la variante Omicron risulta ormai virtualmente l’unica variante di Sars-CoV-2 circolante nel nostro Paese". E' quanto si legge nel report esteso dell'Iss che prosegue: "In questa ultima indagine, BA.2 rappresenta il 93,83% tra le varianti Omicron. Quest’ultimo risultato è in linea con quanto riportato in altri Paesi europei e non. Sono inoltre state rilevate 12 sequenze riconducibili a BA.4 e 6 sequenze riconducibili a BA.5, pari allo 0,47% e 0,41% del totale delle sequenze Omicron".