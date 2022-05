Covid, Istituto superiore di sanità: "con Omicron rischio reinfezioni aumentato di 18 volte"

Le reinfezioni da Covid-19 sono in aumento ed "hanno superato il 6% delle infezioni totali", ma soprattutto secondo l'Istituto superiore di sanità, il rischio di reinfezione con la variante Omicron, è aumentato di 18 volte. Fortunatamente però - così Anna Teresa Palamara, direttore del dipartimento malattie infettive dell'Iss - "questi casi non sono associati a malattia grave". Dal quadro che emerge nel monitoraggio settimanale un trend in deciso miglioramento tuttavia, soprattutto per quanto riguarda le ospedalizzazioni, con un "netto decremento della curva in tutte le regioni", così Palamara.

Ba4 e Ba5 sotto osservazione

"Si conferma una prevalenza assoluta della variante Omicron, con la sottovariante BA.2 che supera nettamente il 90% in molte regioni", continua il direttore del dipartimento malattie infettive dell'Iss, che conferma il continuo monitoraggio dei sottolignaggi della Omicron Ba4 e Ba5, che sono emersi recentemente in Sudafrica, e diffusi abbastanza anche in altri paesi europei - il Portogallo è ad esempio al 37% - "Queste due sottovarianti - afferma la Palamara - sono state attenzionate perchè contengono alcune mutazioni che potrebbero dare una immuno-evasione, ma per il momento non ci sono assolutamente motivi di preoccupazione".