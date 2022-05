Covid, l'Oms triplica le stime: "15 milioni di morti nel 2020-21"

Nuove stime sulla mortalità della pandemia dall'Oms: in 2 anni di Covid-19 quasi 15 milioni di morti. E' il frutto di una nuova metodologia di valutazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale "l'intero bilancio delle vittime associato direttamente o indirettamente alla pandemia - la mortalità in eccesso - tra il 1 Gennaio del 2020 ed il 31 Dicembre del 2021, è stato di circa 14,9 milioni" .

La nuova metodologia: i decessi ”indiretti" L'eccesso di mortalità include i decessi associati a COVID-19 direttamente (a causa della malattia) o indirettamente (a causa dell'impatto della pandemia sui sistemi sanitari e sulla società). I decessi legati indirettamente al COVID-19 sono attribuibili ad altre condizioni di salute per le quali le persone non hanno potuto accedere alla prevenzione e alle cure perché i sistemi sanitari sono stati sovraccaricati dalla pandemia. Il numero stimato di morti in eccesso può essere influenzato anche da decessi evitati durante la pandemia a causa dei minori rischi di determinati eventi, come incidenti automobilistici o infortuni sul lavoro. La nuova valutazione dell'Oms è il risultato di una collaborazione globale, supportata dal lavoro del "Technical Advisory Group for COVID-19 Mortality Assessment" e da consultazioni su basi nazionali: gruppo, convocato congiuntamente dall'OMS e dal Dipartimento per gli affari economici e sociali delle Nazioni Unite - il Desa - composto da molti dei massimi esperti mondiali, che hanno sviluppato una metodologia innovativa per generare stime di mortalità comparabili anche dove i dati sono incompleti o non disponibili.



Salvatore Di Nolfi/Keystone via AP OMS - Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tedros: "Investire in sistemi sanitari più resilienti"

La maggior parte delle morti in eccesso (84%) si concentra nel Sudest asiatico, in Europa e nelle Americhe. Circa il 68% delle morti in eccesso si concentra in soli 10 Paesi a livello globale. I dati confermano che il numero globale dei decessi è maggiore fra gli uomini (57%) che fra le donne (43%), ed ancora più alto negli anziani. "Questi dati, che fanno riflettere, non solo indicano l'impatto della pandemia ma anche la necessità - commenta Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Oms - che tutti i Paesi investano in sistemi sanitari più resilienti, in grado di mantenere i servizi sanitari essenziali durante le crisi: compresi sistemi di informazione e comunicazione sanitaria più forti". I paesi a reddito medio rappresentano l'81% dei 14,9 milioni di decessi in eccesso (53% nei paesi a reddito medio-basso e 28% nei paesi a reddito medio-alto) nel periodo di 24 mesi, con reddito alto e basso paesi ciascuno che rappresenta rispettivamente il 15% e il 4%.



