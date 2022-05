Covid: nelle ultime 24 ore 38.507 nuovi contagi e 115 decessi

Sono 38.507 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 39.317 di ieri e soprattutto i 43.947 contagi di venerdì scorso, a conferma di un trend settimanale in lento ma costante calo.

I tamponi processati sono 265.647 (ieri 268.654) con il tasso di positività che scende lievemente dal 14,6% al 14,5%.

I decessi sono 115 (ieri 130). Le vittime totali da inizio pandemia salgono a 165.091.

I pazienti in terapia intensiva sono 7 in più (ieri -4), con 44 ingressi giornalieri, e sono 341 in tutto, mentre nei reparti ordinari sono 251 in meno (ieri -254), 7.907 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è la Lombardia con 5.347 contagi, seguita da Campania (+3.653), Veneto (+3.614), Emilia Romagna (+3.528) e Lazio (+3.431). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.993.813.

"Dobbiamo mettere in atto iniziative per far comprendere che è importante procedere con la quarta dose del vaccino anti-Covid perchè protegge di più anziani e fragili. Nonostante siamo di fronte ad un allentamento delle misure restrittive è fondamentale che si completi il ciclo di vaccinazione". Lo ha sottolineato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa.