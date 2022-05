Covid, nelle ultime 24 ore 48.255 nuovi casi e 138 decessi. Il tasso di positività è al 14,7%

Covid: Da ieri si registrano 48.255 nuovi contagi, circa mille in meno di ieri, su un totale di 327mila tamponi contro i 335mila del giorno prima. Attualmente le persone positive sono 1.165.124 ed in totale sono 16.682.626 gli italiani contagiati dall'inizio della pandemia. I decessi da ieri sono stati 138, 13 in meno di ieri, che portano il totale a 164.179. I dimessi e i guariti sono 15.353.323, con un incremento di 70.523 rispetto a ieri. Lo rileva il bollettino odierno del ministero della Salute che registra anche un tasso di positività del 14,7%, +0,7 punti percentuali rispetto a ieri, ma ancora in calo dal 15,1% di martedì.