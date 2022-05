Covid, Ordine dei medici di Roma: "Folla al concertone? La mascherina avrebbe aiutato"

"La folla di persone al concerto del primo maggio? Certo sarebbe stato meglio usare la mascherina, come aveva raccomandato anche l'assessore regionale alla Salute Alessio D'Amato. Omicron, in ogni caso, viaggia velocemente. E' una variante molto rapida, in pochi giorni vedremo se ci saranno conseguenze" sul fronte Covid. Ad affermarlo è il presidente dell'Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, sottolineando però che "il fatto che ormai sia saltato il tracciamento non ci può garantire di avere un quadro davvero reale dei contagi legati all'evento. Quelli sulle ospedalizzazioni sono gli unici dati concreti e speriamo che restino stabili.

Nel primo giorno di fine obbligo delle mascherine sale la preoccupazione per la presenza della variante Omicron nel nostro Paese. Il timore è che, con il venir meno di molte misure, ci sia un allentamento riguardo alle precauzione per evitare di infettarsi. “Continuo a dire che non è finita e bisogna usare un po' di prudenza - ribadisce Magi - I dati delle ospedalizzazioni e la bella stagione in arrivo ci aiuteranno sotto l'aspetto epidemiologico". E seppure "non riusciamo più a tracciare, fortunatamente negli ospedali la situazione sembra essere abbastanza stabile e questo è l'importante. Se vedremo degli aumenti a breve, vorrà dire che bisognerà rimettere mano alla politica delle aperture. Serve continuare a monitorare - aggiunge - e sperare che con la bella stagione ci sia una tregua".