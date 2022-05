Covid, più di 1 milione di morti negli Stati Uniti. Raccomandato il booster per bambini 5-11 anni

Oltre un milione di persone è morto per Covid 19 negli Stati Uniti dall'inizio della pandemia. Il calcolo è stato fatto dal New York Times, nel giorno in cui i consulenti scientifici dei Centers for Disease Control and Prevention hanno raccomandato la somministrazione della terza dose del vaccino Pfizer-BioNTech ai bambini dai 5 agli 11 anni. La dottoressa Rochelle Walensky, direttrice dell'agenzia, dovrebbe approvare rapidamente la raccomandazione del comitato, riporta il quotidiano Usa. I bambini di questa fascia di età che hanno ricevuto l'ultima dose almeno cinque mesi fa potranno quindi ricevere immediatamente la dose di richiamo (che sarebbe la terza disponibile per la maggior parte dei bambini e la quarta per alcuni immunocompromessi).

Gli esperti hanno affermato che un richiamo offrirebbe ai bambini un ulteriore livello di protezione in un momento in cui le infezioni e i ricoveri stanno nuovamente aumentando a livello nazionale. "E' sconvolgente che abbiamo sperimentato oltre un milione di morti negli Stati Uniti come conseguenza dell'infezione da Covid", ha commentato Grace Lee, pediatra della Stanford University e presidente del comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione.