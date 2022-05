Covid, stabili i casi in età scolare. Reinfezioni in leggero aumento

È "stabile" rispetto alla settimana scorsa la percentuale dei casi di Covid-19 segnalati nei bambini e ragazzi in età scolare (0-19 anni) rispetto al resto della popolazione: secondo il report settimanale sulla sorveglianza epidemiologica Covid, diffuso dall'Istituto superiore di sanità (Iss), il dato si attesta al 19% .

"Nell'ultima settimana - si legge - il 17% dei casi in età scolare è stato diagnosticato nei bambini sotto i 5 anni, il 39% nella fascia d'età 5-11 anni, il 44% nella fascia 12-19 anni". Sono in diminuzione i tassi di incidenza e di ospedalizzazione, "benché i dati riferiti all'ultima settimana siano da considerare in via di consolidamento", precisano gli esperti.

Dall'inizio dell'epidemia sono stati diagnosticati e riportati al sistema di sorveglianza integrata Covid-19, 3.905.569 di casi Covid nella popolazione 0-19 anni, di cui 18.636 ospedalizzati, 413 ricoverati in terapia intensiva e 57 deceduti.