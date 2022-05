Covid, la stretta di Pechino: chiuse 46 stazioni della metropolitana, bus sospesi

“La Cina nella trappola del Covid zero". Titola così oggi il giornale francese Le Figaro che racconta le nuove restrizioni imposte a Pechino nella strenua difesa della linea scelta fin dall'inizio della pandemia e alla quale il paese non intende rinunciare: chiusure, lockdown, test di massa e, appunto, “tolleranza zero”. Xi Jinping ha deciso che questa è la strada per dimostrare che il sistema comunista supera di gran lunga l'Occidente nella lotta contro la pandemia, osserva il quotidiano, che parla anche di "regime di carcere duro" imposto ai 345 milioni di cinesi che vivono nelle città in lockdown e che stanno provando a far sentire la propria voce nonostante l'occhio attento della censura. In tutta la Cina, secondo l'agenzia Xinhua, le autorità sanitarie hanno segnalato oggi 353 casi confermati di trasmissione locale del Covid-19, 260 dei quali a Shanghai, e 5.075 casi relativi a pazienti asintomatici, 4.722 solo in questa città, considerata la capitale economica del gigante asiatico. Qui sono stati confermati altri 16 decessi. Dall'inizio della pandemia, riporta la Cgtn, sono 5.128 i decessi in tutto il Paese con 1,4 miliardi di abitanti.

Ap Pechino chiude il 10% delle stazioni della metropolitana

Intanto Pechino, che ha circa 23 milioni di abitanti e che ha rilevato 51 nuovi casi oggi - vara nuove restrizioni per sfuggire al destino di Shanghai, seppur ricalcandolo chiusura dopo chiusura. Nei giorni scorsi è toccato alle scuole, che non riapriranno prima dell'11 maggio; ai ristoranti, che restano attivi solo per l'asporto; ad alcuni centri commerciali. Da oggi sono state chiuse oltre 40 stazioni della metropolitana, circa un decimo della rete, e 158 linee di autobus. Il blocco principale interessa il distretto di Chaoyang, l'epicentro dell'ondata di Covid-19. Proseguono intanto i test di massa allo scopo di scovare le linee di trasmissione del virus. Domenica scorsa è stato riaperto l'ospedale temporaneo di Xiaotangshan, con 1.200 posti letto, che era stato realizzato all'epoca della Sars, nel 2003, e riutilizzato all'inizio del 2020 per i pazienti Covid.

Getty Test di massa a Pechino

Resta zona critica Shanghai, in lockdown da oltre un mese. Qui gli abitanti sono allo stremo per le difficoltà nell'approvigionamento di beni di prima necessità e manifestano tutto il disappunto possibile sui social network. Secondo gli ultimi dati, Shanghai ha rilevato 63 nuovi casi al di fuori delle aree in lockdown, alimentando nuovi timori sulla pericolosità della variante Omicron. Le fabbriche stentano a ripartire e anche il porto, il primo al mondo per movimentazione di container, ha gravi problemi con 344 navi in attesa di attracco. Intanto il virus avanza anche a Zhengzhou, il capoluogo dell'Henan con quasi 13 milioni di abitanti, finita tra le quasi 50 città in blocco anti-pandemico totale o parziale.

Ap Lockdown a Shanghai