Russia, crisi delle sale di cinema dopo il ritiro di Hollywood dal mercato

Dopo il ritiro dalla Russia delle Major statunitensi, Walt Disney Company, Sony Pictures, Warner Bros., Paramount e Universal ed altre, in seguito alle sanzioni, le sale cinematografiche russe hanno subito un drastico calo degli introiti e stanno attraversando una profonda crisi.

Secondo l'Associazione dei proprietari di cinema, nei prossimi due mesi, a causa di una grave carenza di repertorio, almeno il 50% delle sale cinema russe potrebbe chiudere e si prevede che i ricavi diminuiranno di oltre l'80%.

Per recuperare almeno in parte, i distributori russi hanno riproposto i cult movies russi di repertorio, ma non bastano per riempire le sale.

Inoltre, i distributori stanno tentando di aumentare la proiezione nelle sale del cinema indiano targato Bollywood, ma si tratta sempre del cinema di nicchia.

L'Associazione dei proprietari di cinema ha rivolto un disperato appello al governo russo, chiedendo l’urgente sostegno pubblico del settore poiché “alla fine dell’estate non ci sarà alcunché da salvare” e il settore della distribuzione del cinema sarà inesistente.