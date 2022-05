Criptovalute in crisi. Miliardi di dollari in fumo

Continua l’altalena nel settore delle criptovalute. Il bitcoin, la principale, scende sotto i 29 mila dollari e arretra anche l’ethereum. La prima piattaforma di trading di criptovalute negli Stati Uniti, Coinbase, perde in un colpo quasi il 30%. Questa volta il tonfo è tutta colpa di TerraUsd, che brucia in 24 ore il 70% del suo valore e finisce “delisted”, fuori dal listino, riportando alla ribalta i dubbi sulla sua sostenibilità.

TerraUsd però non è una criptovaluta stretto senso, ma una stablecoin algoritmica. Osannata da molti investitori, è considerato un esperimento che unisce la matematica e il software per creare una valuta digitale che si comporta come il dollaro. Do Kwon, lo sviluppatore sudcoreano che ha creato Terra Usd, sta ora incontrando non poche difficoltà a ricevere la fiducia dei grandi investitori.

Le stablecoin sono dei crypto asset - in particolare sono dei token - che hanno due proprietà importanti: per prima cosa, in quanto token, e quindi asset digitali, i loro scambi sono registrati su una blockchain, esattamente come succede per gli scambi di bitcoin e simili. In secondo luogo, e questa è la loro principale particolarità, il loro valore è "ancorato" a un asset o un bene reale, che può essere il dollaro, l'euro oppure l'oro. Un token vale un dollaro, ad esempio, un valore “stabile”, però nella pratica Terra Usd ora vale 23 cent, il che è un problema.