Crolla una palazzina nel Modenese, 6 feriti tra i quali anche due bambini

È di sei feriti, quattro adulti e due bambini, il bilancio del crollo di un piano all'interno di una palazzina a Marano Sul Panaro, in provincia di Modena, avvenuto intorno alle 20.

Dai primi elementi che emergono, pare che a cedere sia stato un solaio al primo piano nell'immobile che si trova tra via Cavarola e via Pavullese, nei pressi della chiesa Parrocchiale. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco ed i carabinieri. Uno dei feriti, portato con l'elisoccorso all'ospedale Maggiore di Bologna, sarebbe in condizione più critiche degli altri.

Gli altri feriti sono stati portati in ospedale con codici di media gravità. Alcuni sono stati ricoverati nell'ospedale a Baggiovara. Sul posto sei squadre dei vigili del fuoco, provenienti da Modena, Vignola e Sassuolo. La via della palazzina per motivi precauzionale è stata bloccata. In corso le indagini sulla dinamica e le cause del crollo.