Cuba, sale a 25 il numero delle vittime dell'esplosione all'hotel Saratoga

Continuano le ricerche dei possibili sopravvissuti tra le macerie del Saratoga, l’hotel di lusso dell'Avana devastato dalla potente esplosione di ieri, venerdì 6 maggio. Si aggrava il bilancio delle vittime che sale a 25, tra loro una turista spagnola. Una fuga di gas forse la causa dell’esplosione. La struttura del XIX secolo nel quartiere della città vecchia fortunatamente non ospitava clienti in quel momento perché era in fase di ristrutturazione. L'hotel chiuso da due anni ai turisti a causa della pandemia, ospitava al suo interno solamente gli operai e gli impiegati che stavano preparando la riapertura, prevista dal 10 maggio.

Il precedente bilancio, comunicato venerdì sera, riportava 22 morti, tra cui un bambino, e più di 50 feriti. La televisione di stato ha poi dichiarato questa mattina che il numero dei decessi è ormai di 25 persone. Dopo la rimozione di gran parte dei detriti, le ricerche sono continuate e concentrate sull'interno dell'edificio, con l’ausilio delle unità cinofile da soccorso.

Joaquin Hernandez/Xinhua esplosione dell'Hotel Saratoga a L'Avana Cuba

Situato a due passi dal famoso Campidoglio, sede dell'Assemblea nazionale, il Saratoga era un emblema della vecchia Avana. Con la sua facciata verde molto riconoscibile era considerato l’hotel delle celebrità, avendo ospitato Mick Jagger, Beyoncé e Madonna. Costruito nel 1880 per ospitare negozi, l'edificio in stile neoclassico era stato trasformato in un hotel nel 1933 e rinnovato per diventare una struttura di lusso nel 2005, classificato 5 stelle con le sue 96 camere, i suoi due ristoranti e la sua piscina sul tetto. "Ciò che è accaduto è molto deplorevole, la distruzione, soprattutto le perdite di vite, e anche le persone ferite, ma ancora una volta voglio sottolineare la velocità con cui la popolazione e le istituzioni si sono mobilitate", ha scritto su Twitter il presidente Miguel Díaz-Canel. "La solidarietà è stata premiata", ha aggiunto, molti cubani si sono precipitati venerdì per donare il sangue e venire in aiuto dei feriti.

AP Photo/Ramon Espinosa, File Beyonce saluta i fan come suo marito, il rapper Jay-Z scatta foto da un balcone del Saratoga Hotel a L'Avana Vecchia, Cuba, 5 aprile 2013