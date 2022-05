Cybersicurezza, la Strategia nazionale 2022-2026: ecco il piano del governo

Mentre l'allarme per i cyber-attacchi si fa più pressante, il governo vara la Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026: un'ottantina di azioni per rafforzare la resilienza nella transizione digitale del sistema Paese; conseguire l'autonomia strategica in ambito cibernetico; anticipare l'evoluzione della minaccia; gestire le crisi e contrastare la disinformazione online. Un piano atteso da tempo e un tema quanto mai all'ordine del giorno, con la guerra in corso in Ucraina combattuta anche sul fronte cyber, con attacchi che quotidianamente colpiscono siti di istituzioni, banche ed aziende italiane, che oggi viene presentato a Palazzo Chigi dall'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Franco Gabrielli e dal direttore dell'Agenzia per la cybersicurezza Nazionale, Roberto Baldoni.

La guerra in Ucraina ha aperto un fronte tecnologico per tutte le nazioni direttamente o indirettamente coinvolte: si teme un'intensificazione delle campagne offensive, nell'ambito della cosiddetta 'guerra ibrida' e la necessità di governare il flusso delle informazioni è diventata una priorità. Il governo ha quindi accelerato per alzare le difese e creare le condizioni per un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, che comprende le aziende, sia pubbliche che private dalle telecomunicazioni alla sanità, dal settore energetico a quello finanziario, dai trasporti alla difesa, dallo spazio ai servizi digitali: attività fondamentali per gli interessi dello Stato.

Lo scorso 17 maggio, nel corso della riunione del Comitato interministeriale per la cybersicurezza presieduto dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stata quindi approvatala Strategia nazionale 2022-2026 ed il suo piano di implementazione. La Strategia verrà finanziata con una quota pari all'1,2% degli investimenti nazionali lordi. Vanno colmati ritardi di anni: il ministro per l'Innovazione tecnologica, Vittorio Colao, ha dichiarato che il 95% dei server della Pubblica amministrazione non rispetta gli standard sicurezza; il direttore Baldoni ha segnalato più volte la carenza di professionalità in questo campo, caratterizzato da un fuga all'estero dei giovani verso Paesi che offrono remunerazioni maggiori e la necessità, conseguente, di puntare sulla formazione di personale specializzato, la cui mancanza è una delle debolezze dell'Italia; c'è poi da scontare l'assenza di prodotti tecnologici 'made in Italy', che portano ad una dipendenza dall'estero che può aprire a vulnerabilità, come nel caso degli antivirus di produzione russa usati da molte amministrazioni. Proprio quello del conseguimento dell'autonomia strategica nella dimensione cibernetica è uno degli obiettivi più ambiziosi della Strategia.

Da qui la necessità di un potenziamento dell'Agenzia per la cybersecurity, che già nel 2023 dovrebbe aumentare il numero del personale impiegato e quello della dotazione finanziaria: 41 milioni di euro per il 2022, destinati progressivamente a crescere fino ai 122 milioni previsti nel 2027.

Anche per colmare la carenze di risorse, sulla scia della firma della Strategia Nazionale, le università Luiss Guido Carli e Sapienza Università di Roma hanno siglato la nascita di un nuovo Dottorato di ricerca in 'Cybersecurity', per formare ricercatori capaci di operare in ambito accademico e nelle istituzioni pubbliche e private e sviluppare nuove tecnologie e professionisti con competenze ingegneristiche e gestionali, specializzati in innovazione e digitale. Ma anche favorire la fondazione di startup basate sui prodotti sofisticati di ricerca più avanzata. I due atenei spiegano che il percorso, in partenza a novembre 2022, prevede il finanziamento di 5 borse per ciascun anno accademico (3 da Sapienza e 2 dalla Luiss).

"L'accordo che abbiamo siglato con la Luiss costituisce un proficuo terreno di confronto, anche per sviluppare e approfondire tematiche emergenti ed innovative come quelle della cybersecurity e della sostenibilità, settori strategici per lo sviluppo della società e dell'economia del Paese" afferma la Rettrice della Sapienza Antonella Polimeni. "In questi ambiti disciplinari - sottolinea- il nostro Ateneo ha una competenza scientifica maturata negli anni grazie alle attività di ricerca transdisciplinari, rafforzate dal fitto dialogo con tutti gli stakeholder pubblici e privati, nonché grazie alle iniziative volte a formare e stimolare nuovi talenti, come la Cyber Challenge, il corso di laurea in Cybersecurity e il recente dottorato nazionale in Intelligenza artificiale".

Per l'Ateneo intitolato a Guido Carli, il nuovo Dottorato rappresenta solo l'ultimo tassello di un nuovo mosaico disciplinare in cui lo studio e la ricerca sui temi cyber hanno assunto crescente rilevanza: lo scorso marzo, infatti, l'Ateneo ha firmato un accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Cybersicurezza Italiana, per lo scambio di conoscenze scientifiche e le possibilità di sviluppare programmi formativi congiunti, in occasione del lancio della quinta edizione del master in "Cybersecurity" nato da un'idea della Vicepresidente Luiss, Paola Severino, ed organizzato dalle 4 scuole post-lauream dell'Ateneo. "È una collaborazione importante quella tra il nostro Ateneo e l'Università Sapienza per formare ricercatori e professionisti con forti competenze su cybersecurity e innovazione digitale" evidenzia il Rettore della Luiss Andrea Prencipe sottolineando che "il Pnrr ha stanziato fondi significativi in quella area e c'è bisogno di costruire percorsi di ricerca interdisciplinari in grado di coprire tutto lo spettro delle attività per garantire sicurezza delle informazioni e sistemi di protezione e prevenzione delle nostre infrastrutture digitali".