A 90 anni da Ragusa a Verona per il concerto di Zucchero. E il cantante la ringrazia via social

“E’ da due anni che aspettavo questa data ed è arrivata finalmente”! Non trattiene la gioia la signora Sarina, 90 anni , mentre racconta in un video postato su FB l’emozione del suo v iaggio dalla Sicilia a Verona per assistere al concerto di Zucchero .

A organizzare tutto il figlio dell'arzilla novantenne, un medico di Ragusa che la signora Sarina, sempre nel video, ringrazia dicendo: “sapeva che ho un debole per la musica di Zucchero perchè canticchio sempre le sue canzoni, mi danno emozioni, alcune mi commuovono… e poi -aggiunge- Zucchero ha la stessa età di mio figlio”.

La fan dell’artista si dispiace di non potere salutare il suo cantante preferito di persona ma, spiega, orgogliosa: "Ho avuto il coraggio di affrontare questa bella serata di pioggia, me ne frego se ci siamo bagnati, rientro in Sicilia contenta". Il concerto era da non perdere” -dice ancora la signora Sarina- che poi intona uno dei successi più noti di Zucchero, ‘Diamante’.

Al suo idolo dice ancora "grazie di esistere, nelle giornate buie mi hai aiutato tanto". Anche il figlio della signora Sarina, Gianni Digiacomo, ringrazia: "Zucchero, meraviglioso, hai fatto questo post condividendo l'intervista di mia madre! Che regalo Sarina per la festa della mamma!"