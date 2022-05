Dai pizzini agli emoticon: il nuovo modo di comunicare della criminalità

Sin dall’antichità si sono usati messaggi cifrati o enigmatici per trasmettere leggi, decisioni di sacerdoti come la famosa Stele di Rosetta datata 196 a.C. e il cui contenuto è stato decifrato solo nel 1823.

Il principio cardine dei mafiosi è “la parola migliore è quella che non si dice” e il diktat è non parlare al telefono o in ambienti chiusi. Ma nel tempo anche questo è cambiato perché la criminalità organizzata si è dotata dei migliori e più disparati sistemi per comunicare.

E lo dimostra un report della Dea americana (Drug Enforcement Administration ) che ha analizzato il sistema di comunicazione dei “narcos” scoprendo che lavorando e utilizzando i social hanno allargato il loro mercato e targhettizzato nuovi clienti soprattutto nella fascia dei più giovani.

E come comunicano? Con gli emoticon. Facciamo un esempio: l’eroina è rappresentata da un draghetto e un cuore scuro. Ci sono anche indicazioni del luogo dove ritirare la merce. E le faccine e i simboli servono anche ai componenti delle famiglie per conoscere quanto grandi sono le consegne in arrivo.

Il percorso di cambiamento nella comunicazione dei gruppi criminali è passata attraverso gli smartphone e le mail. L’esempio classico è l’uso della casella bozza per scambiarsi la messaggistica.

C’è stata la messaggistica istantanea fino a che le forze di polizia europee e statunitensi non sono riuscite a bucarle anche attraverso le pressioni sui colossi di telefonia. Grande la passione della criminalità per Google, iPhone e Telegram, come documentato in molte inchieste in Italia soprattutto legate alla ‘ndrangheta e all’estero i “narcos”.

Con le forze di polizia a rincorrere quasi sempre tutte le innovazioni tecnologiche utilizzate dalla varie famiglie in Italia come in Colombia, nei Paesi Bassi , in Australia o in Germania. Poi sono arrivati i telefoni cellulari criptati che ha dato loro un grande vantaggio e spinto gli investigatori internazionali ad un grande sforzo di innovazione e di ricerca tecnologia.

Con questo nuovo messaggio si torna alla crittografia che era alla base di “Enigma” e per decodificare i numeri della varie stringhe di comunicazione.