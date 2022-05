L'oro di Scizia è sparito dopo che un uomo in camice è entrato coi soldati russi nel museo

Secondo il New York Times , che cita la direttrice del Museo di storia locale di Melitopol, Leila Ibrahimova, il museo espone 50mila reperti storici : da vecchie asce di battaglia a medaglie di epoca sovietica, ma la collezione più prestigiosa era proprio quella dell’antico oro degli sciti che, a febbraio, l'amministrazione comunale e il personale del museo avevano nascosto.

" I russi rubano a piene mani nelle nostre case ", dicono gli ucraini da settimane e, oltre a furti casa per casa , gli invasori starebbero effettuando una serie di colpi nei musei e nelle chiese per impadronirsi dei beni preziosi e culturali del Paese . L'ultima denuncia viene dal sindaco deposto di Melitopol , città nell'Ucraina meridionale, Ivan Fedorov . L’uomo, l'11 marzo, era stato rapito e poi liberato e ha detto davanti alle telecamere della Tv ucraina che " gli orchi (come gli ucraini chiamano gli invasori russi) si sono impadroniti del nostro oro scita. E' una delle collezioni più grandi e preziose in Ucraina, e oggi non sappiamo dove l'hanno portata, se è stata nascosta o rubata. Non sappiamo quale sia il suo destino, ma questo tesoro è stato rubato alla nostra comunità e spero che saremo in grado di riprendercelo ".

Per trovare questo tesoro, un gruppo di soldati russi si sarebbe presentato al museo accompagnando un misterioso esperto che, vestito con guanti e camice, avrebbe acquisito i gioielli di quell'antica cultura.

Sarebbero stati portati via "almeno 198 oggetti d'oro, compresi ornamenti a forma di fiori, piatti d'oro, rare vecchie armi, monete d'argento e medaglie speciali".

Sull'oro degli Sciti c'era già stata una battaglia legale tra russi e ucraini: quando, nel 2014, la Russia decise di annettere la Crimea, alcune collezioni di questi tesori si trovavano in prestito in Olanda e il governo ucraino si mobilitò affinché non venissero restituiti ai russi e ci riuscì, infatti questi si trovano ancora nei Paesi Bassi.

E ancora: in epoca sovietica, quando a Melitopol, vicino a Yurovka, fu scoperto uno dei più grandi tumuli sciti in Ucraina, fu tentato un altro furto degli oggetti d'oro trovati nel tumulo, tra cui un “torevtika” (una goffratura, ovvero un disegno a rilievo su materiali cedevoli per mezzo di una pressione) greco-scita d'oro, che raffigura la vita dell'eroe greco Achille, ancora conservato nel Museo dei tesori storici dell'Ucraina.

L'oro degli Sciti non sarebbe comunque l’unico tesoro rubato in Ucraina dai russi. Oleksandr Starukh, capo dell'amministrazione militare regionale di Zaporizhia, ha dichiarato che nel mese di marzo sono sparite le collezioni più preziose da musei di diverse città. I funzionari del consiglio comunale di Mariupol hanno scritto su Telegram che i russi avrebbero rubato "più di duemila reperti" dai musei della città martire, tra cui "un rotolo unico della Torah scritto a mano" e "il Vangelo del 1811 realizzato dalla Stamperia veneziana per i greci di Mariupol".