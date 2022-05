Diamond League: salto in alto, Tamberi secondo a Birmingham

L'olimpionico del salto in alto Gianmarco Tamberi si è piazzato al secondo posto nella gara del salto in alto del meeting di Birmingham, valido per la Diamond League. Tamberi ha superato la misura di 2.25 e si è piazzato dietro al canadese Django Lovett, che ha vinto con 2.28.

“C'è ancora tanto da lavorare”, ha detto l'azzurro. "Non posso dire di essere soddisfatto ma sicuramente è andata meglio che a Doha, dove c'era stato un debutto indegno (aveva saltato 2.20 ndr). Oggi qualcosina di migliore si è visto, ma faccio fatica quando serve la zampata, avendo ancora confusione tecnica. Da sabato prossimo, a Trieste, è ora di cominciare a salire sopra 2.30. Questi sono tutti allenamenti in vista del Mondiale: se perdo qui, non significa che perderò a Eugene. Conta vincere quando si indossa la maglia della Nazionale".

Poco spettacolare la gara dei 100 metri, in cui l'americano Trayvon Bromell e il britannico Zharnel Hughes sono stati squalificati per delle false partenze. Alla fine si è imposto il canadese Aaron Brown con 10"13 davanti all'ex iridato giamaicano Yohan Blake (10"18). Solo quarto il campione olimpico dei 200, e bronzo dei 100, l'altro canadese Andre De Grasse.

Nono posto negli 800 metri per Gaia Sabbatini, che corre in 2'01"38 nella gara dominata dall'argento olimpico, la britannica Keely Hodgkinson. L'influencer azzurra, al debutto outdoor, viaggia nelle posizioni finali del gruppo e poi prova a farsi strada in prima corsia per recuperare posizioni nel rettilineo finale restando però chiusa: "Ho sbagliato la posizione", ammette.