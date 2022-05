Diplomatico russo si dimette dall'Onu: "Non posso più condividere questa ignominia sporca di sangue"

La lettera comincia così: “Il mio nome è Boris Bondarev. Lavoro al Ministero per gli Affari Esteri dal 2002, dal 2019 fino ad oggi ricopro la carica di Consigliere presso la missione russa all’ufficio di Ginevra delle Nazioni Unite. Durante i venti anni della mia carriera ho visto varie svolte della nostra politica estera, ma non mi sono mai vergoganto tanto del mio Paese che dal 24 di febbraio di quest'anno”.

Putin, secondo Bondarev, “Ha scatenato una guerra aggressiva contro l'Ucraina” e contro l'intero Occidente che non è solo un crimine nei confronti dell'Ucraina, “ma è forse il più serio crimine contro il popolo russo, con quella grossa lettera Z che cancella tutte le speranze e le prospettive di un futuro prospero per il nostro Paese”.

La lettera prosegue con un biasimo forte verso tutta la classe dirigente russa che appoggia la cosiddetta “Operazione speciale” di Putin: “Coloro che hanno concepito questa guerra vogliono solo una cosa: rimanere al potere per sempre, vivere in pomposi palazzi senza gusto, navigare su yacht paragonabili per tonnellaggio e costo all'intera marina russa, godere di un potere illimitato e di una completa impunità”.

Passaggi molto aspri nella lettera sono quelli riservati al ministro degli Esteri Sergej Lavrov: “Con dolore ammetto che questi 20 anni il livello di menzogne e la mancanza di professionalità nel lavoro del Ministero degli Esteri è aumentata in modo costante. Comunque, negli anni più recenti, è diventata semplicemente catastrofica.” Con la propaganda, secondo Bondarev, tornata a livelli di quella sovietica degli anni ‘30, il Paese ha imboccato via dell’autoinganno. E poi ancora "Il Ministro Lavrov è una buona cartina tornasole del degrado del sistema. In 18 anni, siamo passati da un intellettuale istruito e professionale, tenuto in alta considerazione da tanti miei colleghi a una persona che diffonde con costanza dichiarazioni conflittuali e minaccia il mondo (quindi, anche la Russia) con le armi nucleari !.

“La Russia - prosegue Bondarev - non ha più alleati, e non se la può prendere con nessuno se non con la sua politica sconsiderata e mal concepita”.

In conclusione, l'ormai ex-diplomatico russo conclude la sua lettera dicendo : “Ho studiato per diventare un diplomatico e lo sono stato per 20 anni. Il Ministero è diventata la mia famiglia. Ma, semplicemente, non posso più condividere questa ignominia sporca di sangue, insensata e assolutamente inutile”.