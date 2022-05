"Diplomatici in erba", mille studenti medi del Lazio nei panni degli ambasciatori dell'Onu

Inizia oggi a Roma la settima edizione di Imun Middle School, un evento che coinvolge oltre mille studenti delle scuole medie inferiori del Lazio e di tutta Italia, organizzato da United Network Europa, la più grande organizzazione europea che sviluppa e promuove percorsi innovativi di alta formazione per i giovani.

Nella tre giorni i ragazzi simuleranno le sedute dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, discutendo dei temi di interesse globale. I lavori si svolgono tra il Cinema Moderno, il Centro Congressi Cavour, Villa Palestro ed il Palazzetto delle Carte Geografiche.

Imun è stato interrotto dalla pandemia, ma è una iniziativa che ha entusiasmato generazioni di studenti, offrendo loro l'opportunità di un confronto ad alto livello su temi globali. Un evento particolarmente importante quest'anno, dopo la pausa per il Covid che ha penalizzato e isolato soprattutto i giovani. Adesso, quando ancora non ne siamo del tutto usciti, si vive questa assurda e violentissima guerra in Europa: avvenimenti drammatici che chiamano in causa proprio le Nazioni Unite. In un clima di grande collaborazione e confronto, invece, da oggi i mille studenti-"diplomatici" si divideranno in commissioni e discuteranno, rigorosamente in lingua inglese, dei temi di stretta attualità sui quali si interrogano i grandi della Terra, seguendo la metodologia didattica del Learning by Doing: un processo circolare di formazione che trasforma le conoscenze in vere e proprie competenze. Ogni ragazza e ogni ragazzo sceglierà il Paese che vuole rappresentare, e nelle commissioni si confronterà su alcuni dei topic dell'agenda mondiale dell'Onu che vanno dalla lotta alla pirateria marittima, al recupero della biodiversità e dell'eguaglianza sociale, dal controllo sugli abusi di potere delle forze di polizia verso chi nel mondo manifesta pacificamente, fino ai casi delle isole che rischiano di scomparire per il climate change e agli effetti delle radiazioni atomiche.

Alla fine della tre giorni di studio e discussione, nel corso di una grande sessione plenaria il 4 maggio al Teatro Brancaccio, saranno votate le risoluzioni adottate dalle diverse commissioni. Allo studente che sarà ritenuto il miglior delegato sarà offerta la partecipazione all'edizione Imun del prossimo anno.