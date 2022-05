Mosca parla tramite il vice ministro degli esteri russo, Alexander Grushko, che rassicura l'Europa affermando che la Russia non avrebbe intenzioni ostili in merito all'ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato, ma che sicuramente ci sarà una reazione politica molto forte. Tuttavia, secondo Grushko, il governo russo non ha preso ancora alcuna decisione su un eventuale dispiegamento delle forze nucleari russe nella regione baltica.