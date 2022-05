Draghi: "Aiuti per 28 milioni di italiani, bonus da 200 euro"

Il Consiglio dei ministri ha varato stasera un decreto legge da 14 miliardi che sosterrà il reddito di 28 milioni di italiani. Per i pensionati e i dipendenti sotto i 35mila euro di reddito ci sarà un bonus di 200 euro. Il taglio delle accise sui carburanti di 25 centesimi/litro è prorogato fino all'8 luglio. Gli interventi contro il caro energia per 5,2 milioni di famiglie sono prorogati di tre mesi. Lo afferma il presidente del Consiglio, Mario Draghi, n conferenza stampa al termine del Cdmi dedicato al decreto legge sugli aiuti per imprese e famiglie per fronteggiare gli effetti della crisi ucraina.

Complessivamente sulla crisi ucraina, il governo ha già stanziato circa 30 miliardi di euro, di cui 14 stasera. Non ci sarà uno scostamento di bilancio. I 143 miliardi saranno anche finanziati "con un incremento" della tassazione sugli extra profitti.

Con il decreto aiuti il governo testimonia la "vicinanza a tutti gli italiani. Le decisioni di oggi rappresentano bene la determinazione del governo. È il senso del governo stesso", ha aggiunto Draghi.

"L'impegno del governo nel sostenere l'economia, le famiglie e le imprese non diminuisce. Resta intenso, determinato, deciso come prima. L'incertezza resta molto forte, quindi noi intendiamo fare tutto quello che è necessario. I provvedimenti di oggi valgono 14 miliardi che si aggiungono ai 15,5 miliardi dei provvedimenti precedenti. L'abbiamo fatto senza ricorrere a scostamenti di bilancio".

"L'inflazione può certamente frenare la ripresa", dice il premier. Draghi ricorda che l'inflazione dipende dal costo dell'energia, aumentato per il conflitto ucraino. "Sono situazioni temporanee che vanno affrontate con strumenti eccezionali senza i quali - dice il premier - si rischia di creare condizioni permanenti di debolezza economica e di povertà".

"Ad aprile il tasso inflazione è stato al 6,2%, in leggero calo rispetto a marzo ma ai livelli più alti degli ultimi 30 anni. Questa accelerazione dei prezzi dipende in grandissima parte dai prezzi dell'energia, questo significa che queste sono situazione temporanee e vanno affrontate con strumenti eccezionali altrimenti finiscono per indebolire l'economia, aumentare la povertà e creare condizioni permanenti di debolezza economica e povertà".

"Il provvedimento si estende in molte aree: approviamo liberalizzazioni, riforme nel settore delle energie rinnovabili, che ci permettono di accelerare la transizione ecologica, di fare quello scatto negli investimenti nelle rinnovabili, che contribuiranno a renderci più indipendenti dal gas russo".

"Rinnoviamo per altri due mesi il taglio delle accise su benzina e gasolio, e per altri tre mesi rinnoviamo l'intervento sociale per i più poveri, che continuano ad essere protetti dai rincari dell'energia. Estendiamo i crediti d'imposta per le aziende a maggior intensità di gas ed elettricità. Adeguiamo i prezzi nei contratti d'appalto".

"Creiamo un fondo per le imprese che hanno sofferto di più per i danni della guerra e ristoriamo gli enti locali per i costi che stanno affrontando approviamo un importante provvedimento di sostegno ai redditi di 28 milioni di italiani tra pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi".