Domato solo all'alba l'incendio sul Monte Erice: rogo doloso

Ha continuato a bruciare per tutta la notte il monte Erice, nel Trapanese, nell'area in cui sorge l'omonima cittadina. Il rogo - che sarebbe di origine dolosa e con diversi punti di innesco - è stato domato solo all'alba. Sospinte dal forte vento di scirocco, le fiamme sono divampate nelle prime ore del pomeriggio di ieri, interessando soprattutto le zone di Martogna e Sant'Anna. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco di Trapani volontari della Protezione civile, che hanno provveduto a evacuare alcune abitazioni. È stata chiusa al transito, in via precauzionale, la strada provinciale Erice-Trapani, mentre è ancora aperta la Sp 20 che passa da Valderice.

Sul luogo hanno operato anche i militari dell'82esimo centro Csar, con l'ausilio di un canadair. Diverse le persone che hanno passato la notte fuori dalle abitazioni. Le squadre del pompieri che hanno infine avuto ragione del fuoco, restano allertate per contenere eventuali focolai alimentati dal forte venti di scirocco. E roghi hanno interessato anche la provincia di Palermo, tra Cefalù, Monreale e la frazione di Pioppo, e il Messinese Sant'Agata di Militello. Divelti alberi e cartelloni tra Palermo e Trapani.