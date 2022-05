Donna armata uccide un uomo che sparava sulla folla a Charleston

Negli Stati Uniti una donna ha usato la sua pistola per uccidere un uomo, che dalla propria automobile aveva iniziato a sparare con un fucile semiautomatico contro la folla a un party in strada e avrebbe potuto compiere un'altra strage. Lo riferisce la Bbc , che cita la polizia di Charleston, in West Virginia, nel pieno dell'infuocata polemica sulla necessità di limitare la libertà di portare armi, prevista dal secondo emendamento della Costituzione Usa, riaccesa dalla strage alla scuola elementare Robb di Uvalde, in Texas, martedì scorso.



La donna, che era fra i 30-40 partecipanti a una festa di compleanno tenuta mercoledì davanti a un condominio, possedeva regolarmente la sua pistola. Lo sparatore, tale Dennis Butler, 37enne con precedenti penali, era stato invitato ad allontanarsi e a non parcheggiare la sua auto nello spazio dove si teneva il party. Secondo quanto riferito dalla polizia locale, Butler è tornato poco dopo armato di un fucile semiautomatico Ar-15 - spesso usato nelle stragi in America - e ha iniziato a sparare dall'auto contro la folla, che comprendeva molti bambini.



La donna, della quale non è stata rivelata l'identità e che non aveva esperienza nelle forze di sicurezza né particolare addestramento, invece di cercare riparo, ha estratto la sua arma e ha sparato contro l'uomo, uccidendolo.



"La donna è solo un membro della comunità che portava la sua arma legalmente", ha detto il portavoce della polizia, Tony Hazelett. "Invece di fuggire o mettersi al riparo, ha affrontato la minaccia e ha salvato diverse vite umane", ha aggiunto.



Una volta che la polizia ha accertato che l'arma era posseduta legalmente, la donna, che è rimasta sul posto e ha collaborato con la polizia, è stata rilasciata senza denunce. Quanto a Butler, la polizia non ha saputo spiegare come avesse ottenuto il suo fucile, avendo dei precedenti penali e non essendo quindi intitolato a possederne uno.