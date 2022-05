Dopo la Moskva anche l'affondamento della Admiral Makarov diventa un giallo. E USA non confermano

Dopo che un missile ucraino ha affondato l'incrociatore Moskva il 14 aprile, la flotta russa nel Mar Nero conta solo tre grandi navi da combattimento: la migliore è più importante è probabilmente la fregata Admiral Makarov. Ciò la rende l'obiettivo di maggior valore per gli equipaggiamenti delle batterie missilistiche ucraine e per gli operatori dei droni (…) Varata nel 2017, è la terza, e più moderna, fregata della sua classe. Armate ciascuna con 24 missili terra-aria a medio raggio Buk e otto missili da crociera Kalibr, tutti in celle verticali, le fregate possono scortare altre navi e anche attaccare obiettivi a terra (…).

Molte navi, inclusa una fregata di classe Admiral Grigorovich (la stessa del Makarov, ndr), ma non è chiaro quale, erano ormeggiate a Sebastopoli in Crimea fino a ieri. Quano le navi da guerra salpano dalla Crimea, tendono a rimanere a circa 100 miglia dalla costa ucraina, tenendole potenzialmente oltre la portata dei Neptune di Kiev. Mantenersi a distanza di sicurezza significa però che le fregate non sono state in grado di aiutare quando nei giorni scorsi la marina ucraina ha lanciato un furioso assalto con droni alla guarnigione russa all'Isola dei Serpenti. (…) I droni ucraini TB-2 hanno messo fuori combattimento le difese aeree russe sull'isola, quindi sono andati a caccia in mare aperto. Lunedì, un TB-2 ha colpito due motovedette russe di classe Raptor con missili a guida laser, danneggiando gravemente se non distruggendo entrambe le barche da 55 piedi mentre si dirigevano verso l'Isola dei Serpenti.