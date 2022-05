Draghi incontra Sanna Marin, guarda la diretta della conferenza stampa

A Palazzo Chigi oggi è il giorno del bilaterale tra il primo ministro finlandese, Sanna Marin e il premier Mario Draghi. Proprio oggi che Svezia e Finlandia hanno presentato la candidatura formale per l'adesione all'Alleanza atlantica. La guerra in Ucraina provocata dalla Russia, ha accelerato la procedura per una svolta storica dei due paesi del Nord considerati neutrali da decenni. Impossibile restare "in una posizione molto vulnerabile", hanno dichiarato entrambi. Per il via libera ci vuole l'unanimità dei 30 paesi che costituiscono l'Alleanza. E c'è ottimismo per un accordo con la Turchia che si è detta, per ora, contraria all'adesione.

Poi la 36 premier finlandese vedrà a pranzo sia il segretario dem Enrico Letta che l'ex premier Giuseppe Conte. La linea dell'Italia è già stata espressa in più occasioni dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio, con il premier che ribadirà la disponibilità dell'Italia a sostegno di Kiev, anche per quanto riguarda l'invio di armi in Ucraina cosa che crea tensioni nella maggioranza.

Domani la premier svedese Magdalena Andersson e il presidente finlandese Sauli Niinistö saranno ricevuti alla Casa Bianca dal presidente Biden dove discuteranno nel dettaglio gli intendimenti e il sostegno a Kiev, proprio mentre il premier italiano riferirà alle due Camere, in un'informativa ampia e articolata, sulla sua recente visita a Washington. L'appuntamento è alle 9 al Senato, e alle 11:30 alla Camera.

Nonostante i malumori, il governo italiano punta ad andare dritto sul sostegno a Kiev e sull'atteggiamento da assumere in Parlamento in merito all'allargamento della Nato la strada appare in discesa. Sulla questione è previsto che le Camere si esprimano e non è solo l'ex fronte rosso-giallo a ritrovarsi unito sulla necessità di accogliere Finlandia e Svezia.