Due morti sul lavoro in poche ore: folgorato operaio nel Lazio, edile travolto da crollo in Liguria

Due morti sul lavoro a poche ore di distanza. Tragedia a Borgo Sabotino, in provincia di Latina: un operaio di 36 anni è morto folgorato mentre lavorava alla manutenzione di un impianto fotovoltaico. A trovare il corpo dell'uomo - di origini bulgare - alcuni colleghi che non avendo avute sue notizie lo cercavano da questa mattina.

Quando sono entrati nella struttura hanno trovato l'operaio a terra, con il corpo semicarbonizzato da una scarica elettrica. A quanto risulta da primi accertamenti, era regolarmente assunto dalla società titolare dell'azienda.

E' stato travolto invece dal crollo di un solaio mentre era al lavoro un operaio edile a Lerici, in provincia di La Spezia, all'interno di un cantiere in una proprietà privata. Sul luogo dell'incidente Carabinieri e tecnici del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro, per accertare le circostanze dell'evento.