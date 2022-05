E lunedì si riposa…Come trascorrono il tempo i corridori nel giorno di pausa

Se generalmente il lunedì è il giorno in “salita” per la maggior parte delle persone, questo non vale per i ciclisti del Giro. Il lunedì arriva, finalmente, il giorno di riposo.

La giornata è dedicata a un allenamento rilassante, ai massaggi, c’è anche il tempo per un pisolino e l’esame della tappa successiva. Dopo un grande blocco di tappe, i ciclisti hanno ovviamente bisogno di un recupero fisico e mentale. Letteralmente, il giorno di riposo significa giorno libero. Si sta con la famiglia se possibile e magari si concede un po' di tempo alle interviste.

Ovviamente la parola d'ordine per tutti è “relax”. La durata di un intenso periodo di corse ha un grande effetto sulle esigenze di recupero mentale. Fino al giorno dopo, quando i ciclisti sono pronti a tornare al lavoro per un’altra fase.

E quindi I ragazzi si svegliano con calma, fanno una colazione leggera ed escono in bici tutti insieme per una “sgambata” collettiva di un paio d’ore con rapporti leggeri e su percorsi semplici, senza grandi dislivelli. E’ questo il momento per fermarsi a bere un caffè, per alleggerire la tensione che si percepisce ogni giorno in gruppo, infatti si ride e si scherza cercando di recuperare più energie possibili in vista delle successive tappe.

La giornata procede con i massaggi defaticanti di routine. Avendo più tempo è l’occasione per alleggerire anche i muscoli della schiena che rimangono in tensione ogni giorno per le grandi fatiche accumulate nelle tappe.