E' ripresa l'evacuazione di Mariupol, partiti i bus con i civili

Il consiglio comunale, in un post su Telegram, ha dichiarato che ci sarebbero buone notizie. "Con il supporto delle Nazioni Unite e della Croce Rossa oggi sono state concordate altre due località per collocare le persone nel convoglio di evacuazione che lascerà Mariupol", si legge nel post. Il convoglio raccoglierà i civili in diversi punti di raccolta intorno a Mariupol prima di portarli in due villaggi vicino alla città ucraina meridionale di Berdiansk, secondo il consiglio comunale.

Le evacuazioni civili da Mariupol, che ha subito settimane di bombardamenti e attacchi aerei russi, sono state sospese domenica dalle autorità locali per “motivi di sicurezza”.

Prima della pausa, circa 100 persone sono state evacuate con successo dalle acciaierie assediate dell'Azovstal. Secondo recenti stime, in città rimangono ancora circa 100mila civili.

Denys Shleha, il comandante della 12/a Brigata Operativa della Guardia Nazionale ucraina ha affermato che all'interno dell'acciaieria Azovstal a Mariupol i suoi uomini hanno vissuto una notte concitata dopo che il primo gruppo di sfollati ha lasciato ieri lo stabilimento e che nella struttura sarebbero rimaste circa 200 persone, inclusi 20 bambini. Lo riporta la Cnn. "Non appena l'evacuazione dei civili è stata completata ieri, il nemico ha iniziato a usare ogni tipo di armi. La notte è stata agitata", ha detto Shleha.