Eurovision, LUM!X e Pia Maria sono stati i più "cliccati" su google nei Paesi concorrenti

Tra poche ora inizia l'Eurovision e, a parte pronostici e tifoserie, quali ricerche sono state fatte su Google, riguardo ai Paesi in gara? Quali sono stati i cantanti più cliccati? E le nazioni hanno cercato di più i propri rappresentanti o altri concorrenti? Le analisi del motore di ricerca, hanno fotografato la situazione:

Gli artisti più cercati nei Paesi nord occidentali - ad esclusione della Norvegia dove il motore di ricerca premia Amanda Tenfjord, cantautrice greca, naturalizzata norvegese ma che rappresenta la Grecia - sono LUM!X e Pia Maria che portano la bandiera austriaca.

Georgia, Moldavia, Repubblica Ceca, Polonia, Bulgaria, Lituania, Lettonia hanno cercato i rappresentanti dell'Ucraina: la Kalush Orchestra, data per altro come vincitrice dagli scommettitori.

Mahmood e Blanco, i trionfatori di Sanremo e rappresentanti del nostro Paese, sono stati i più cliccati in Serbia, Albania e Azerbaijan, mentre in Italia a suscitare maggiore interesse è stato Achille Lauro che gareggia per San Marino.

Austria, Croazia, Slovenia, Nord Macedonia e Montenegro hanno cercato Konstrakta, cantante che rappresenterà la Serbia.

Mentre in Grecia, Ronela Hajati che porta in gara l'Albania e, in Romania, Zdob şi Zdub & Fraţii Advahov, rappresentanti della Moldavia.