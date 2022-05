Ecco i russi che combattono a fianco degli ucraini - Video

Il giornalista polacco Michał Nowak ha pubblicato questo breve video, girato nella regione di Poltava, nell'Ucraina nord-orientale, in cui si vede sventolare da alcuni mezzi militari una bandiera con tre strisce orizzontali bianca-blu-bianca, simile dunque a quella della Federazione Russa ma priva della banda rossa. Si ritiene fosse a bandiera della Repubblica di Novgorod, che nel basso medioevo si estendeva nell'attuale Russia settentrionale tra il Mar Baltico e gli Urali e che secondo alcune fonti storiografiche aveva proprio ordinamento un certo livello di parlamentarismo e democrazia. Da fine febbraio è stata adottata da molte manifestazioni di dissidenti russi in Europa e Nord-America

A sventolarla sarebbero i combattenti della Brigata “Libertà per la Russia”, composta unicamente da cittadini russi, la cui fondazione è stata annunciata a Kiev lo scorso 5 aprile in una conferenza stampa tenuta da uomini camuffati da passamontagna: “Ci hanno rifilato della propaganda. Ma non ci sono fascisti qui, non ci sono nazisti, ma una popolazione civile. Vogliamo combattere il regime fuorilegge di Putin, cosicché la gente possa parlare e respirare liberamente”, ha detto uno di loro, come riferito dal magazine Time.