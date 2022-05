Effetto tassi, borse giù

Seduta negativa per la maggior parte delle borse europee, che hanno risentito dell’andamento negativo di Wall Street per la stretta monetaria varata dalla Fed (Dow Jones -2,71% e Nasdaq -4,48% alle 17 e 30 ora italiana). Milano ha perso lo 0,60%, Francoforte lo 0,49% e Parigi lo 0,43%, mentre Londra ha segnato un leggero progresso, +0,13%. In rialzo

il prezzo del petrolio, con il Brent che sfiora i 112 dollari il barile, oro a 1883 dollari l’oncia, pari a circa 58 euro al grammo.



In sensibile rialzo il rendimento del nostro btp decennale, salito al 3,02% con lo spread btp/bund a 199 punti base). Euro in ribasso, contro dollaro è indicato a 1,05 e 05.