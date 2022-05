Elezioni in Colombia, al ballottaggio Gustavo Petro e Rodolfo Hernández. Sfida rinviata al 19 giugno

Il leader della sinistra Gustavo Petro si confronterà con l'outsider indipendente Rodolfo Hernández nel ballottaggio presidenziale che si svolgerà in Colombia il 19 giugno prossimo. Quando il pre-conteggio, “informativo e non vincolante”, del Registro Nazionale (l'organismo che organizza le elezioni) è ormai giunto al 91,66% dei voti scrutinati, Petro raccoglie il 40,44% dei consensi e il populista Hernández il 27,99%. Al terzo posto, il leader della destra Federico Gutiérrez, grande sconfitto della consultazione con il 23,95%.

L'esponente della sinistra si è quindi posizionato in testa al primo turno delle elezioni presidenziali di ieri in Colombia. Petro, il candidato del Patto storico, se la dovrà vedere con Hernández, candidato della Lega dei governanti anticorruzione, che ha spodestato dal secondo posto il candidato di destra Federico “Fico” Gutiérrez, dell'Equipo por Colombia.

Del resto, tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto avevano previsto la vittoria di Gustavo Petro al primo turno delle presidenziali. Hernández ha invece confermato il trend di crescita delle ultime rilevazioni. Il grande sconfitto della giornata è quindi “Fico” Gutiérrez, che non è riuscito a raccogliere attorno al suo nome i voti della destra che storicamente ha governato il Paese.

La chiusura dei seggi, al termine di una giornata sostanzialmente tranquilla, è cominciata alle 16 locali (le 23 italiane), mentre le persone che si trovavano ancora in fila per votare hanno potuto regolarmente esercitare il proprio diritto, anche dopo l’orario di chiusura dei seggi. I servizi elettorali colombiani hanno indicato a metà giornata che l'affluenza alle urne è stata importante, e che sicuramente sarà maggiore di quella registrata il 13 marzo scorso in occasione delle elezioni legislative, di poco superiore al 50% degli aventi diritto.

Dopo i tre ordigni esplosi in mattinata ad opera della dissidenza delle ex-Farc – due nella zona di San José del Guaviare e uno a Cartagena del Chairá – non sono stati segnalati altri incidenti significativi, grazie anche al fatto che l'Esercito nazionale di liberazione (Eln) aveva annunciato un cessate il fuoco per il giorno elettorale. Il Piano Democrazia predisposto dal ministero dell'Interno ha comportato il dispiegamento di 300.000 uomini della polizia e delle forze armate in tutto il Paese per garantire un regolare svolgimento delle procedure di voto.