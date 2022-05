Elon Musk chiede alla Sec di indagare sul numero di utenti reali di twitter

Elon Musk ha chiesto alla Sec, l'autorità di controllo dei mercati finanziari statunitensi, di indagare sul numero di utenti reali su Twitter. L'amministratore delegato di Tesla ha detto che l'acquisizione della piattaforma social non sarà completata fino a quando non gli sarà dimostrato che meno del 5% degli account è falso. Il titolo di Twitter accelera, ora guadagna l'1,5%.

"Twitter afferma che il 95% dei suoi utenti quotidiani attivi sono reali, essere umani unici. Qualcuno di voi ha questa sensazione?", chiede il multimiliardario in un tweet. "Ciao Sec, c'è qualcuno in casa?", aggiunge poi in risposta a un suo follower che suggerisce l'avvio di un'indagine dell'autorità di Borsa statunitense.

"La mia offerta si basava sul fatto che i documenti di Twitter alla Sec fossero precisi - ha spiegato Musk - Ieri l'amministratore delegato di Twitter si è rifiutato di mostrare prove del fatto che (gli utenti fake) sono inferiori al 5%. Questo accordo - conclude - non può andare avanti finché non lo fa".