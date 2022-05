Elon Musk da Bolsonaro: "Porto internet in Amazzonia"

“Sono super eccitato di essere in Brasile per il lancio di Starlink per 19.000 scuole senza connessione nelle aree rurali e per il monitoraggio ecologico dell'Amazzonia”, ha twittato nel pomeriggio di oggi Elon Musk, uomo più ricco del mondo e ceo di SpaceX, annunciando l'accordo con il paese sudamericano per l'adozione del suo sistema di accesso a internet via satellite.