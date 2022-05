Elon Musk: "I democratici un partito di divisioni e odio, ora voterò repubblicano"

I democratici "un partito di divisioni ed odio, ora voterò repubblicano": drastico cambio di rotta del boss della Tesla, Elon Musk, storico sostenitore dei dem americani. Il tweet sul suo profilo dopo che già al mattino - durante il podcast "all-in", trasmesso ad una conferenza sulla tecnologia a Miami - aveva dichiarato che avrebbe “votato per i repubblicani alle prossime elezioni per il midterm” .

Il tweet del patron della Tesla: "in passato ho votato democratico, perché erano (soprattutto) il partito della gentilezza. Ma sono diventati il partito della divisione e dell'odio, quindi non posso più sostenerli e voterò repubblicano. Ora guarda la loro campagna di trucchi sporchi contro di me"

Sul suo profilo il miliardario naturalizzato americano ha 93,9 milioni di follower. In precedenza il fondatore di Tesla - che ha annunciato l'intenzione di comprare Twitter - aveva scritto che "gli attacchi politici" nei suoi confronti aumenteranno "a dismisura nei prossimi mesi".