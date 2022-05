Embargo al petrolio russo, a Bruxelles raggiunta l'intesa. La trovata per far dire sì a Orban

Accordo sì, ma 'a condizione': si potrebbe sintetizzare così il via libera all’embargo sul petrolio russo arrivato dal vertice europeo di Bruxelles di ieri. I 27 leader, al termine di una difficile e lunga trattativa, che ha rischiato di deragliare per i “no” del premier ungherese Viktor Orban e di altri Stati dell’Europa orientale, alla fine chiudono l’accordo sullo stop al 90% delle importazioni di petrolio russo. Tanto che una soddisfatta Ursula von der Leyen twitta in serata: “Accolgo con favore l'accordo al Consiglio europeo di stasera sulle sanzioni petrolifere contro la Russia. Ciò ridurrà effettivamente circa il 90% delle importazioni di petrolio dalla Russia nell'Ue entro la fine dell'anno”.

La soddisfazione di von der Leyen e Michel

La presidente della Commissione di Bruxelles incoraggia poi i Paesi membri ad andare avanti sul RePowerEu per tagliare la dipendenza da gas, petrolio e carbone russi il prima possibile. Per farlo è necessario “risparmiare energia, diversificare, investire nelle rinnovabili e finanziamenti”, scrive ancora via Twitter. Il Consiglio straordinario dell’Unione europea, infatti, non era stato convocato solo per risolvere l'impasse sul greggio. L'agenda prevedeva un confronto serrato su temi chiave come il piano Ue per svincolarsi dagli idrocarburi russi e al contempo impostare la rotta verso l'autonomia energetica grazie alle rinnovabili.

A far eco alla presidente von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel, che scrive in un tweet: “Il Consiglio europeo è pronto a concedere all'Ucraina 9 miliardi di euro” in sostegno macro-finanziario. Poi Michel aggiunge: “Insieme al G7, continueremo ad aiutare l'Ucraina a far fronte ai suoi bisogni immediati di liquidità”.