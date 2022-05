Emmanuel Macron giura come presidente per il secondo mandato: "Consapevole della gravità dei tempi"

Emmanuel Macron ha giurato come presidente della Repubblica francese, per la seconda volta, dopo la vittoria nel ballottaggio delle presidenziali con Marin Le Pen il 24 aprile scorso. La cerimonia si sta tenendo al palazzo dell'Eliseo, alla presenza di circa 500 invitati tra cui gli ex inquilini dell'Eliseo Francois Hollande e Nicolas Sarkozy, il presidente dell'Assemblea nazionale, Richard Ferrand, e quello del Senato, Gerard Larcher.

Una cerimonia sobria che durerà al massimo un'ora e mezza. Nessuna risalita trionfale degli Champs-E'lyse'es, nessuna visita all'Hotel de Ville e niente tappeto rosso all'entrata del Palazzo dalla corte d'onore. Non si svolgerà nemmeno il colloquio con il predecessore, come sarebbe in programma abitualmente, dato che si tratta del secondo mandato consecutivo per il leader della Republique en Marche.