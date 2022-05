Eni aprirà due conti - uno in euro e uno in rubli - per pagare il gas russo

Eni continuerà a pagare in euro il gas alla Russia, ma aprirà due conti presso Gazprom Bank, uno in euro e uno in rubli. Il gruppo italiano spiega che la decisione "è stata presa nel rispetto del quadro sanzionatorio internazionale" . Il meccanismo - adottato anche da altri paesi Ue - consente all'Italia di importare il gas russo. Eni corrisponderà quanto dovuto in euro - non violando così le sanzioni predisposte dalla Ue contro Putin - pagando attraverso "un apposito clearing agent operativo (agente liquidatore, n.d.r) presso la Borsa di Mosca entro 48 ore dall'accredito, e senza coinvolgimento della Banca Centrale Russa", dunque consentendo così a Gazprom di ricevere quanto dovuto una volta convertito in rubli. La scelta della compagnia energetica italiana arriva a pochi giorni dalla timeline del pagamento scaduto il quale, teoricamente la compagnia russa avrebbe avuto diritti di interrompere la fornitura. Un compromesso al quale stanno arrivando altri paesi fortemente dipendenti dall'import energetico con la Russia.

Una procedura "senza modifiche unilaterali dei contratti"

"La procedura per l'apertura dei conti presso Gazprom Bank - così in una nota Eni - è stata avviata senza accettazione di modifiche unilaterali dei contratti in essere", la compagnia italiana, "in vista delle imminenti scadenze di pagamento per i prossimi giorni, ha avviato in via cautelativa le procedure relative all'apertura presso Gazprom Bank dei due conti correnti denominati K: uno in euro ed uno in rubli, indicati da Gazprom Export, secondo una pretesa unilaterale di modifica dei contratti in essere, in coerenza con la nuova procedura per il pagamento disposta dalla Russia".

La compagnia energetica italiana sottolinea come "L'esecuzione dei pagamenti con queste modalità, non riscontra al momento nessun provvedimento normativo europeo che preveda divieti, che incidano in maniera diretta sulla possibilità di eseguire le suddette operazioni".