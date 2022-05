Erdogan vuole l'estradizione di 30 membri del PKK per l'ingresso in Nato di Svezia e Finlandia

Nello stesso giorno in cui il presidente del Consiglio italiano Mario Draghi ha incontrato la prima ministra finlandese Sanna Marin, dando il suo via libera e auspicando un iter veloce per l’ingresso nella Nato della Finlandia e della Svezia, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha fatto sentire nuovamente la sua opposizione all’ingresso dei Paesi scandinavi nell’Alleanza atlantica.

Peraltro oggi come da programma Finlandia e Svezia hanno formalmente presentato questa domanda di adesione alla Nato. Domande che sono state consegnate al Segretario generale dell'Alleanza, Jens Stoltenberg: "Speriamo di concludere rapidamente" il processo di adesione, ha detto Stoltenberg.

Erdogan, parlando al Parlamento turco, ha chiesto che gli alleati "ascoltino le (sue) preoccupazioni". "Non possiamo dire di sì", ha ripetuto. "Sostenere il terrorismo e chiedere il (nostro) appoggio è mancanza di coerenza", ha insistito il capo dello Stato che accusa i due Paesi nordici di ospitare 30 membri del PKK, Partito dei Lavoratori del Kurdistan, classificato da Ankara come organizzazione terroristica, così come da Stati Uniti e Unione europea. "La nostra unica aspettativa è che la NATO mostri buona volontà nei confronti degli sforzi legittimi della Turchia per proteggere i suoi confini", ha continuato. Erdogan in sostanza ha chiarito le sue condizioni: o i Paesi scandinavi daranno finalmente l'ok all'estradizione dei "30 terroristi" o la Turchia "non potrà dire di sì".

I combattenti del PKK sono per lo più stanziati nei paesi vicini alla Turchia: Iraq, Siria e Iran. "Non parlo neanche di supporto, ma nessuno dei nostri alleati ha mai rispettato le nostre preoccupazioni", ha detto Erdogan ribadendo che alle sue richieste per l'estradizione dei "terroristi" ospitati dalla Svezia, Stoccolma non ha mai ha risposto. Il capo dello Stato ha nuovamente avvertito che gli emissari svedese e finlandese annunciati per lunedì ad Ankara non sono i benvenuti. In serata, Il portavoce presidenziale turco Ibrahim Kalin ha avuto una serie di colloqui telefonici con i consiglieri dei capi di Stato e dei ministri degli Esteri di Germania, Svezia, Finlandia, Regno Unito e Stati Uniti, ha riferito la presidenza turca.

Durante questi colloqui, Kalin ha affermato che la Turchia è in attesa di "passi concreti" per rispondere alle sue preoccupazioni sulla sicurezza nazionale". Aggiungendo che "in caso di "mancata realizzazione delle aspettative della Turchia", il processo di adesione dei paesi nordici "non può andare avanti". E' da venerdì sorso che il presidente turco si oppone all'allargamento della Nato a questi due paesi e continua a ribadire la sua ostilità.

Oggi Stoltenberg ha detto di ritenere che i problemi (per il processo di adesione di Svezia e Finlandia) potessero essere risolti. "Devono essere presi in considerazione gli interessi di sicurezza di tutti gli alleati e siamo determinati a lavorare su tutte le questioni e raggiungere rapidamente conclusioni".